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Звезда сериала «Школа» показала горячее фото и заговорила о смерти
Популярная украинская актриса, звезда сериала «Школа» Елизавета Василенко, которая недавно показала пикантные фото, сделанные в Малайзии, решила поделиться еще одним снимком из этой серии.
Она опубликовала фото в купальнике и подписала его: «Когда я умру, мои атомы исчезнут. Я снова буду космической пылью. Ветер унесет меня. Рассеет повсюду, как одуванчики весной. Я буду посещать миры и инопланетные луны и это будет п***ки поэтично — пока я не приземлюсь на твой бутер».
Поклонники не оценили юмор Лизы. «Откуда такие выводы и вообще мысли?» — удивляются они. А вот фото им очень понравилось. «Нереальная», «Прекрасная», «Богиня», — восхищаются комментаторы.
Напомним, ранее Василенко рассказала «ФАКТАМ» о романах на съемочной площадке.
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