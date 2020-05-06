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«Американские горки отдыхают»: чемпион мира Пидручный сел за штурвал самолета (видео)
Чемпион мира-2019 по биатлону Дмитрий Пидручный, занявший категоричную позицию по вопросу аннексии Крыма и войны на Донбассе, решил во время карантина осуществить давнюю мечту и полетал на самолете.
«Тернополь с высоты. Осваиваю новую профессию», — написал спортсмен под видео, которое снял из кабины пилота.
Летать биатлонисту настолько понравилось, что через пару дней Дмитрий решил повторить полет. «Американские горки отдыхают. Видно по выражению лица», – подписал спортсмен еще одно видео, которым поделился со своими подписчиками в Instagram.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду с размахом отметил день рождения сына, полетав на вертолете в Греции.
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