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Спорт

«Американские горки отдыхают»: чемпион мира Пидручный сел за штурвал самолета (видео)

11:32 6 мая 2020 92
Дмитрий Пидручный
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Чемпион мира-2019 по биатлону Дмитрий Пидручный, занявший категоричную позицию по вопросу аннексии Крыма и войны на Донбассе, решил во время карантина осуществить давнюю мечту и полетал на самолете.

«Тернополь с высоты. Осваиваю новую профессию», — написал спортсмен под видео, которое снял из кабины пилота.

Летать биатлонисту настолько понравилось, что через пару дней Дмитрий решил повторить полет. «Американские горки отдыхают. Видно по выражению лица», – подписал спортсмен еще одно видео, которым поделился со своими подписчиками в Instagram.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду с размахом отметил день рождения сына, полетав на вертолете в Греции.

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