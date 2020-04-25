Спорт

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный, ставший чемпионом мира в 2019 году, жестко прошелся по аннексии Крыма и войне на Донбассе, открыто признав Россию агрессором. Об этом уроженец села Остров, что на Тернопольщине, заявил в интервью сайту «Трибуна».

«Я интересуюсь политикой, это правда. Есть спортсмены, которые включают дурачка и говорят, что ничего не понимают. Есть такие, которые действительно не разбираются в политике. Если брать нашу команду, то этой сферой действительно мало кто интересуется. В основном это слухи, где-то что-то услышал и давай: «Этого надо гнать. Это все не так». Большинство так. Но есть и люди, которые действительно разбираются в ситуации.

Для меня четко понятно, что на востоке Украины идет война, Крым аннексирован, а Россия — агрессор. Как это понял? Все шло поочередно. Сначала аннексировали Крым, потом Путин разрешил наступление войск на территорию Украины. Хотя сначала это не признавалось — повстанцы там какие-то, «это были наши, но за спинами — ваши». Потом логично — захотелось иметь коридор до Крыма. Я старался читать иностранные СМИ, а также наши. Заглядывал в пророссийские СМИ, чтоб иметь информацию оттуда, а не только с одной стороны. У меня сложилась мысль об агрессии России. Считаю, что она вполне верна.

Моя жена не из России, она — из Украины. Родилась в Украине в Ужгороде, 7 или 8 лет жила там, но так сложились обстоятельства, что переехали в Россию, ее отец — россиянин. У меня никогда не было с ней никаких вопросов по поводу аннексии, агрессии. Она разговаривает по-украински, наверное, на 99 процентов. В быту говорит лишь на украинском, очень быстро его выучила, и сейчас иногда даже меня исправляет, если я использую русизмы. Она четко придерживается того же мнения, что и я.

Дмитрий Пидручный с женой и дочерью

Россия уже вконец обнаглела и начинает пожинать плоды своей наглости даже в спорте. Речь об аннексии, войны, тонны лжи, фейки, которые она распространяет. Международное сообщество просто не выдерживает той наглости, а деньги у России уже заканчиваются, чтобы платить и отмазываться", — отметил спортсмен.

Напомним, ранее бывший голкипер «Шахтера» и «Мариуполя» Рустам Худжамов призвал «не дружить с Россией, которая убивала украинцев с 1917-го по 1990-й года и продолжает это делать сейчас».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик в вопросе аннексии Крыма жалеет лишь людей, которые остались проживать на территории полуострова.

Фото biathlon.com.ua

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