Молния убила подростка под Николаевом

Происшествия

Трагедия произошла вечером 5 мая в поле за селом Татьяновка Березнеговатского района Николаевской области. Здесь пасли коров мужчина и его 15-летний племянник. Когда начался дождь с грозой, они уже собирались гнать скот в село. Но при очередной вспышке молнии подросток вдруг упал. Его старший родственник вызвал «скорую» и полицию. Дежурный врач лишь констатировала смерть.



На место выехала следственно-оперативная группа полиции и сотрудники ГСЧС. По наиболее вероятной версии, причиной удара молнии оказался мобильный телефон юноши, который «притянул» смертельный разряд.

ГСЧС призывает: Уважаемые граждане! Будьте ответственными и осторожными! Гибель людей от поражения молнией регистрируется ежегодно, такие случаи не редкость. Придерживайтесь рекомендаций и правил поведения во время грозы! Молния опасна тогда, когда за вспышкой сразу раздается грохот грома, то есть грозовая туча находится над вами и опасность удара молнии наиболее вероятна.

Напомним, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни дожди с грозами ожидаются на всей территории Украины, кроме западных регионов.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, каких правил поведения во время грозы надо придерживаться, чтобы не стать жертвой стихии.

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