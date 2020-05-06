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Происшествия

Предлагают услуги перевозки во время карантина: раскрыта хитрая схема мошенников

12:52 6 мая 2020 91
Телефон
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Киеве разоблачили мошенника, который находясь в столичном СИЗО, обманом выманивал деньги у украинцев, предлагая им услуги по междугородним перевозкам, пользуясь введенными ограничениями на время карантина.

Как сообщают в прокуратуре Киева, мошенник находился в «Киевском следственном изоляторе». В его камере правоохранители обнаружили телефон.

«Мужчина, находясь под стражей в следственном изоляторе, звонил гражданам и предлагал им услуги междугородных пассажирских перевозок в условиях карантина. Минимальная стоимость бронирования составляла 700 гривен», — сообщают в прокуратуре.

Также мошенник под предлогом возврата средств за билеты узнавал данные банковских карт своих жертв, после чего снимал оставшиеся на карточках деньги.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Херсоне задержали телефонных мошенников, успевших обманом выманить деньги у десятка пожилых людей. Двоих жителей Запорожья вычислили при помощи записей с камер видеонаблюдения.

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