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Предлагают услуги перевозки во время карантина: раскрыта хитрая схема мошенников
В Киеве разоблачили мошенника, который находясь в столичном СИЗО, обманом выманивал деньги у украинцев, предлагая им услуги по междугородним перевозкам, пользуясь введенными ограничениями на время карантина.
Как сообщают в прокуратуре Киева, мошенник находился в «Киевском следственном изоляторе». В его камере правоохранители обнаружили телефон.
«Мужчина, находясь под стражей в следственном изоляторе, звонил гражданам и предлагал им услуги междугородных пассажирских перевозок в условиях карантина. Минимальная стоимость бронирования составляла 700 гривен», — сообщают в прокуратуре.
Также мошенник под предлогом возврата средств за билеты узнавал данные банковских карт своих жертв, после чего снимал оставшиеся на карточках деньги.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Херсоне задержали телефонных мошенников, успевших обманом выманить деньги у десятка пожилых людей. Двоих жителей Запорожья вычислили при помощи записей с камер видеонаблюдения.
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