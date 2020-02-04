В Херсоне приезжих мошенников вычислили с помощью камер видеонаблюдения (фото)

Происшествия

Телефонные аферисты часто «работают» глубокой ночью, но 71-летней жительнице херсонского микрорайона Шуменский они позвонили средь бела дня. Телефон в квартире пенсионерки зазвонил в 13:30. Мужчина представился другом ее сына и сообщил, что Дима попал под машину, получил множество переломов, и ему срочно требуется операция. Дело это дорогостоящее, нужно 90 тысяч. Взволнованная женщина собрала все имеющиеся в доме сбережения — 30 тысяч гривен, тысячу долларов и тысячу евро.

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Через час «друг сына» был возле ее дома. Пенсионерка передала ему сверток с деньгами, хотя никогда этого «друга» не видела. И только после этого позвонила сыну. Дмитрий с удивлением узнал, что «он в больнице, и ему нужна операция».

Мать с сыном обратились в полицию. Злоумышленников разоблачили довольно быстро.

Как сообщил «ФАКТАМ» начальник Главного управления полиции Херсонской области Александр Прокудин, примерно с середины декабря с заявлениями о подобных случаях телефонного мошенничества в полицию обратились около десятка пожилых херсонцев, лишившихся своих сбережений. Выйти на след аферистов не удавалось, но на этот раз херсонским полицейским помогла установленная ​​на улицах областного центра система видеонаблюдения «Безопасный Херсон».

Вблизи мест проживания двух последних пострадавших камеры видеонаблюдения зафиксировали автомобиль «Таврия Славута» темно-синего цвета. Оперативники уголовного розыска установили, что на этом авто ездят двое 39-летних жителей Запорожья, к слову, ранее судимых кражи. Мошенники тщательно конспирировались. Проживали в разных отелях в Николаеве и приезжали в Херсон только на один день. Затем с мобильного телефона звонили на стационарные номера херсонцев, подыскивая жертву. Провернув аферу, возвращались в Николаев.

С помощью системы видеонаблюдения полицейские установили, где находится этот автомобиль, и задержали подозреваемых на автозаправке на выезде из Херсона.

Мужчин подозревают как минимум в 10 мошенничествах в Херсоне и проверяют на причастность к совершению подобных преступлений в других областях Украины. По статье УК Украины «Мошенничество» им грозит до 3 лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как в Карловке Полтавской области пенсионерка вывела полицию на след телефонного афериста.

А в Кременчуге правоохранители дважды отпускали телефонного мошенника, которого ловили люди.

Потом полиции пришлось объяснять, почему его нельзя было арестовать.





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