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В Херсоне приезжих мошенников вычислили с помощью камер видеонаблюдения (фото)
Телефонные аферисты часто «работают» глубокой ночью, но 71-летней жительнице херсонского микрорайона Шуменский они позвонили средь бела дня. Телефон в квартире пенсионерки зазвонил в 13:30. Мужчина представился другом ее сына и сообщил, что Дима попал под машину, получил множество переломов, и ему срочно требуется операция. Дело это дорогостоящее, нужно 90 тысяч. Взволнованная женщина собрала все имеющиеся в доме сбережения — 30 тысяч гривен, тысячу долларов и тысячу евро.
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Через час «друг сына» был возле ее дома. Пенсионерка передала ему сверток с деньгами, хотя никогда этого «друга» не видела. И только после этого позвонила сыну. Дмитрий с удивлением узнал, что «он в больнице, и ему нужна операция».
Мать с сыном обратились в полицию. Злоумышленников разоблачили довольно быстро.
Как сообщил «ФАКТАМ» начальник Главного управления полиции Херсонской области Александр Прокудин, примерно с середины декабря с заявлениями о подобных случаях телефонного мошенничества в полицию обратились около десятка пожилых херсонцев, лишившихся своих сбережений. Выйти на след аферистов не удавалось, но на этот раз херсонским полицейским помогла установленная на улицах областного центра система видеонаблюдения «Безопасный Херсон».
Вблизи мест проживания двух последних пострадавших камеры видеонаблюдения зафиксировали автомобиль «Таврия Славута» темно-синего цвета. Оперативники уголовного розыска установили, что на этом авто ездят двое 39-летних жителей Запорожья, к слову, ранее судимых кражи. Мошенники тщательно конспирировались. Проживали в разных отелях в Николаеве и приезжали в Херсон только на один день. Затем с мобильного телефона звонили на стационарные номера херсонцев, подыскивая жертву. Провернув аферу, возвращались в Николаев.
С помощью системы видеонаблюдения полицейские установили, где находится этот автомобиль, и задержали подозреваемых на автозаправке на выезде из Херсона.
Мужчин подозревают как минимум в 10 мошенничествах в Херсоне и проверяют на причастность к совершению подобных преступлений в других областях Украины. По статье УК Украины «Мошенничество» им грозит до 3 лет лишения свободы.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как в Карловке Полтавской области пенсионерка вывела полицию на след телефонного афериста.
А в Кременчуге правоохранители дважды отпускали телефонного мошенника, которого ловили люди.
Потом полиции пришлось объяснять, почему его нельзя было арестовать.
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