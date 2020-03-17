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В Украине приостанавливаются пассажирские перевозки между городами: что об этом известно
В связи с угрозой распространения коронавируса в Украине с 18 марта приостанавливаются железнодорожные перевозки.
Об этом написал в своем в Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий по итогам заседания Кабмина.
«С 12.00 18 марта 2020 прекращаются железнодорожные, авиационные, автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки в Украине», — отмечает он.
В то же время внутригородские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая. Кроме того, личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений.
«Призываю всех соблюдать эти нормы, мы делаем это для вашей защиты. Оставайтесь дома, будьте здоровы», — написал министр.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине с 18 марта ограничат междугородние и межобластные пассажирские перевозки из-за коронавируса. До этого в Офисе президента было заседание с представителями Кабинета министров о мерах по противодействию пандемии коронавируса в Украине.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в понедельник, 16 марта в Украине усилили меры против распространения коронавируса. В частности, в двух областях введен режим чрезвычайной ситуации, а в трех городах прекращает работу метро. А сегодня, во вторник, 17 марта, парламентарии на внеочередном заседании намерены принять ряд инициатив для противодействия коронавирусу.
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