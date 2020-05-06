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Происшествия

10-летнего мальчика нашли повешенным в Николаеве

12:53 6 мая 2020 49
петля
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Во вторник, 5 мая, вечером в многоэтажном доме по улице Лазурной в Заводском районе Николаева совершил суицид 10-летний мальчик. (Напомним, недавно в Николаеве в микрорайоне Терновка из петли достали 9-летнего мальчика, который хотел повеситься)

Тело ребенка с петлей на шее обнаружили в квартире его родители, которые вызвали скорую помощь и полицию. Однако врач прибывшей «скорой» лишь констатировал смерть мальчика. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Заводского райотдела полиции.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области подтвердили факт происшедшего, однако от каких-либо комментариев о возможных мотивах, деталях случившегося отказались.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия. Открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство», как и предусмотрено в подобных случаях законодательством.

По имеющейся информации, семья была вполне благополучной, ребенок учился в школе. Однако во время карантина мальчик, как и все его сверстники, школу не посещал и находился дома.

Надо отметить, что в последнее время в Украине участились случаи детского суицида. Так, в Кировоградской области покончил с собой 10-летний сын бойца АТО, а под Тернополем отчим обнаружил повешенным своего 12-летнего пасынка.

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10-летнего мальчика нашли повешенным в Николаеве

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