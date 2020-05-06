Спорт

С бассейном, бильярдом и роялем: звезда «МЮ» проводит карантин в роскошном особняке (фото)

У французского полузащитника Поля Погба, который является самым дорогим футболистом в составе английского «Манчестер Юнайтед» (его трансферная стоимость, согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, оценивается в 80 млн евро), и особняк под стать звездному статусу своего хозяина.

Футболист перешел в «МЮ» из «Ювентуса» в 2016 году. Решив, что задержится в Манчестере надолго, Поль приобрел себе роскошное поместье (к слову, ранее принадлежавшее другому игроку «красных дьяволов» Чичарито Эрнандесу) за три миллиона фунтов стерлингов (почти 3,5 млн евро).

Стоит сказать, что на карантине Погба скучать не приходится, ведь в его распоряжении личный бассейн, сауна, бильярд, домашний кинотеатр, а также рояль, на котором футболист может оттачивать свои музыкальные навыки.

Стоит отметить, что для приобретения роскошного особняка французу пришлось раскошелиться на свою… трехмесячную зарплату — полузащитник получает в «Манчестер Юнайтед» порядка 333 тысяч евро в неделю (более 17 млн в год).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бельгиец Эден Азар после перехода в «Реал» купил роскошный «Черный дом» за 11 млн евро.

Фото The Sun

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