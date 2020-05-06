Украина

Дожди и жара: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время

В четверг, 7 мая, дожди с грозами ожидаются по всей стране (кроме Волынской, Львовской и Закарпатской областей), скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в Житомирской и Винницкой областях столбики термометров опустятся до отметок плюс 11 градусов, на востоке воздух прогреется до 22 градусов тепла.

В пятницу, 8 мая, небольшие дожди ожидаются на востоке страны, а также Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем в западных областях плюс 16 градусов, на юге — до 20 градусов тепла.

В субботу, 9 мая, небольшие дожди ожидаются на востоке страны, а также Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областях и в Крыму, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем на севере, западе и в центре температура — до плюс 17 градусов, в Одесской области — до 16 градусов тепла. На западе и в Николаевской области температура воздуха поднимется до плюс 20 градусов.

В воскресенье, 10 мая, грозовые дожди ожидаются на западе, местами на севере и востоке, в центре и Крыму, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в Полтавской, Харьковской и Сумской областях столбики термометров опустятся до отметок плюс 15 градусов, на западе и в Киевской области ожидается 20 градусов тепла, в Одесской области — 21 градус тепла.

Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань дожди в Украине будут идти до 15 мая.

— Несмотря на дожди, будет тепло — столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, — говорит синоптик. - По моим расчетам, с 19 мая на четыре дня вновь придут осадки, из-за чего температура снизится до 19−22 градусов. С 26 мая и до конца месяца ожидается потепление, столбики термометров, достигнут отметок плюс 25−27 градусов. Правда, и в этот период возможны небольшие дожди.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» другой народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что тепло продержится до начала второй декады мая. «Дальше дожди немного „утихомирят“ температуру, умеренные показатели которой сохранятся до конца второй десятидневки. Третья декада мая вновь порадует теплой погодой, правда, возможны дожди. В конце месяца похолодает», — сказал Деркач. Лето, по словам народного синоптика, будет жарким, но с дождями и градом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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