Шевченко и Ребров попали в топ-25 рейтинга худших трансферов в истории АПЛ (фото)

Спорт

Авторитетный кабельный спортивный телеканал ESPN составил рейтинг худших трансферов в истории английской премьер-лиги. Нашлось место в не самой приятном списке и для двух легендарных украинских футболистов.

На седьмом месте оказался нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, за которого «Челси» заплатил «Милану» в 2006 году 39,5 млн фунтов стерлингов (по нынешнему курсу — почти 49 млн долларов).

«Долгие годы Роман Абрамович считался „белым китом“, но в итоге российский олигарх наконец-то сумел приобрести своего человека в Лондон, убедив „Милан“ продать Андрея Шевченко „Челси“ за рекордную для британского рынка сумму. Приход Шевченко, по-видимому, должен был означать скорый отъезд Дрогба, и Жозе Моуриньо ожидал, что украинец будет для него приоритетным вариантом. Проблема состояла в том, что новичку было уже 29 лет, и хотя он много забивал в „Милане“, на „Стэмфорд Бридж“, как показалось, он в одночасье постарел. Травмы, непоследовательность в игре и воскрешение Дрогба привели к тому, что Шевченко забил лишь 9 мячей в 48 матчах в АПЛ. Моуриньо доверял Дрогба, а Шевченко использовал без явной позиции, в результате чего Абрамович уволил португальского тренера в 2007 году. Шевченко после второго своего сезона в Лондоне отправился в аренду в „Милан“, а затем вернулся в киевское „Динамо“ на свободном трансфере», — отметило издание в комментарии.

От Шевченко в "Челси" ожидали явно больше, чем 9 голов

А на 25-й позиции оказался ныне работающий в Венгрии с «Ференцварошем» Сергей Ребров — в 2000-м переход форварда из «Динамо» обошелся «Тоттенхэму» в 16,2 млн фунтов (около 20 млн долларов).

«Ребров был частью знаменитой бомбардирской связки с Андреем Шевченко в Киеве. В то время как Шевченко удивлял в „Милане“, а затем разочаровывал в „Челси“, Ребров сразу же попал в невзрачный английский этап своей карьеры. „Шпоры“ надеялись увидеть форварда, который забивает по 10 голов в Лиге чемпионов, как во время его заключительного сезона в „Динамо“, но Реброву удалось забить лишь 10 голов в 59 матчах Премьер-лиги, в том числе один в 30 поединках во втором сезоне. „Тоттенхэм“ затем одолжил его „Фенербахче“ на остаток действия контракта», — мотивировали журналисты включение лучшего бомбардира «Динамо» в истории чемпионатов Украины.

На счету Реброва лишь 10 забитых мячей за "Тоттенхэм"

Отметим, что тройку «лидеров» рейтинга составили нападающий Али Диа (перешел как свободный агент в «Саутгемптон» в 1996-м), полузащитник Данни Дринкуотер (пришел в «Челси» из «Лестера» в 2017-м за 42 млн долларов) и полузащитник Рики Альварес (в 2015-м перешел из «Интера» в «Сандерленд» за 12 млн долларов).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что финальный матч Кубка кубков-1986 между «Динамо» и «Атлетико» вошел в топ-50 лучших поединков в истории футбола.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter