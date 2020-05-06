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Подозреваемая в зверском убийстве 13-летней дочери под Харьковом хочет выйти из СИЗО
Жительница Харьковской области Татьяна П., которую подозревают в жестоком убийстве 13-летней дочери, обжаловала избранную судом меру пресечения — арест на 60 дней. Об этом сообщает портал «Судова влада».
Уголовное производство в отношении жительницы поселка Подворки Татьяны П. было открыто по статье 115 УК Украины («умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью»). Женщину задержали с ножом и пакетом, в котором обнаружили отрезанную голову ее дочери.
Судья избрал подозреваемой меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей без права внесения залога. Однако защита обжаловала решение. Заседание в Харьковском апелляционном суде должно пройти 28 мая.
Ранее сообщалось, что появилась информация о неких обрядах, которые проводила женщина, подозреваемая в убийстве дочери.
Фото: скриншот видео Анна Юрченко / Facebook
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