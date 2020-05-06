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Подозреваемая в зверском убийстве 13-летней дочери под Харьковом хочет выйти из СИЗО

15:30 6 мая 2020 187
Подозреваемая
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Жительница Харьковской области Татьяна П., которую подозревают в жестоком убийстве 13-летней дочери, обжаловала избранную судом меру пресечения — арест на 60 дней. Об этом сообщает портал «Судова влада».

Уголовное производство в отношении жительницы поселка Подворки Татьяны П. было открыто по статье 115 УК Украины («умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью»). Женщину задержали с ножом и пакетом, в котором обнаружили отрезанную голову ее дочери.

Судья избрал подозреваемой меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей без права внесения залога. Однако защита обжаловала решение. Заседание в Харьковском апелляционном суде должно пройти 28 мая.

Ранее сообщалось, что появилась информация о неких обрядах, которые проводила женщина, подозреваемая в убийстве дочери.

Фото: скриншот видео Анна Юрченко / Facebook

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