Бывшие коллеги удивляются, узнав, чем я сейчас занимаюсь, — Егор Соболев

Украина

Для одних вынужденная изоляция тянется бесконечно долго. Они изнывают от безделья, не зная, как убить время, и клянут все на свете. Другим, наоборот, времени по-прежнему не хватает, так как они поглощены реализацией совершенно новых идей. И им это очень нравится. Ко второй категории относятся известный интеллектуал Роман Безсмертный, считающий, что после пандемии защитная маска станет обязательным элементом гардероба, а также бывший политик и журналист Егор Соболев, в судьбе которого, оказывается, произошел крутой поворот, о чем он и рассказал «ФАКТАМ».

— Егор, вы и ваши близкие честно соблюдаете меры безопасности — ни с кем не встречаетесь, никуда не ходите?

— Думаю, всегда нужно начинать с себя. Поэтому с первых дней карантина прекратил любые встречи, минимизировал все перемещения. Нигде не гуляю, никуда не езжу, кроме магазина, — покупаю продукты для нашей семьи и для родителей моей жены Марички Падалко. Мы их бережем, так как они в группе риска.

За все это время только один раз встретился с двумя друзьями, поскольку надо было пообщаться не по телефону. Они приехали, но мы разговаривали не дома, а во дворе, при этом соблюдали социальную дистанцию.

Егор Соболев и Маричка Падалка

— Вы очень активный человек. Насколько изменился ваш режим дня?

— Дело в том, что я увлекся программированием.

— Ничего себе!

- С октября прошлого года интенсивно обучался, а когда начался карантин, нашлась и первая работа в IT-сфере. Два классных программиста предложили делать совместный стартап, связанный с раскрытием государственных данных. Мне это особенно приятно, так как много такой информации было открыто благодаря именно тем законам, которые я инициировал, будучи парламентарием (с 2014 по 2019 год Соболев входил во фракцию «Самопоміч». — Авт.). Теперь я как программист обрабатываю эти данные и делаю их удобными для использования. Поэтому сейчас огромную часть времени приходится проводить за компьютером.

В виртуальном мире теперь проходят и все «встречи». Большинству украинцев Zoom стал известен во время эпидемии. А для программистских команд это давний механизм проведения совещаний, согласований и прочего. Поэтому в мою работу с точки зрения технологий карантин не внес особых перемен.

Вот вы спрашиваете, не нудно ли мне на карантине. Так для меня такой спокойный ритм жизни — экзотика! Работа в Верховной Раде — вот где были постоянные стрессы. Вы же помните, каких усилий стоило принятие Закона «Про Высший антикоррупционный суд», когда мы блокировали улицу Грушевского ради давления на парламент и я пять месяцев ночевал в палаточном лагере. Или когда мы останавливали поезда на границах с оккупированными территориями, протестуя против масштабной торговли на крови. Да много было вызовов, переживаний, опасностей.

Поэтому сейчас для меня наступило какое-то уникальное время, когда я, тихий и спокойный, сижу за компьютером. Сегодня наибольшая моя активность — игра с детьми и женой в «Мафию» или какой-то хороший фильм, который мы смотрим всей семьей. И это действительно очень и очень приятное времяпрепровождение. Если для большинства людей сидеть на одном месте скучно, для меня же, наоборот, — чрезвычайно редкое приключение. И сейчас я этим наслаждаюсь. Мне нравится эта тишина и вынужденное ограничение моих перемещений.

— Может, как многие, еще и занялись тем, до чего раньше руки не доходили?

— Тот, кто хоть раз делал IT-стартап собственными силами, меня легко поймет. Этот труд забирает 10−12 часов в сутки, иногда и больше. Ты этим живешь. Каждую ночь во сне вижу какой-то нужный сейчас код. Когда просыпаюсь, в голову приходят неожиданные решения.

На самом деле, времени совсем не хватает. Когда возникают паузы, стараюсь проводить время вместе с семьей. Повторю, я с головой ушел в новый IT-проект.

— Удивительно!

— Бывшие коллеги тоже удивляются, узнав, чем я сейчас занимаюсь.

— Что сделаете первым делом после окончания карантина?

— Поскольку Маричка вместе с детьми постоянно балуют меня всякими вкусностями во время карантина, поведу любимую в какое-то хорошее кафе, где мы классно отпразднуем «выход на свободу». Она это точно заслужила. Правда, жена, кроме зеленого чая, точно ничего заказывать не будет, так как она всю жизнь борется за свою фигуру. Но надеюсь, ей в любом случае будет приятно.

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко рассказал «ФАКТАМ» о том, что во время карантина с удовольствием косит траву и занимается изучением английского языка.

Фото из Facebook



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