Спорт

Звездный футболист «Баварии» второй раз стал отцом (фото)

В семье нападающего мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовски произошло пополнение. Супруга футболиста Анна (к слову, профессиональная каратистка) родила дочь, которую назвали Лаурой.

«Привет, малышка. Добро пожаловать на свет, Лаура. Молодец, мамочка», — написал Левандовски на своей странице в Instagram, прикрепив фото с новорожденной на руках.

Отметим, что Роберт, являющийся рекордсменом по количеству матчей (112) за сборную Польши, и Анна поженились в 2013 году, а в 2017-м у них родился первый ребенок — дочь Клара.

Роберт со старшей дочерью Кларой

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в семье футболиста «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдума родился четвертый ребенок.

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