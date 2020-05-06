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Звездный футболист «Баварии» второй раз стал отцом (фото)
В семье нападающего мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовски произошло пополнение. Супруга футболиста Анна (к слову, профессиональная каратистка) родила дочь, которую назвали Лаурой.
«Привет, малышка. Добро пожаловать на свет, Лаура. Молодец, мамочка», — написал Левандовски на своей странице в Instagram, прикрепив фото с новорожденной на руках.
Отметим, что Роберт, являющийся рекордсменом по количеству матчей (112) за сборную Польши, и Анна поженились в 2013 году, а в 2017-м у них родился первый ребенок — дочь Клара.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в семье футболиста «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдума родился четвертый ребенок.
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