26.84 / 27.12 28.84 / 29.34
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Звездный футболист «Баварии» второй раз стал отцом (фото)

17:17 6 мая 2020 9
Роберт Левандовски с женой
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В семье нападающего мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовски произошло пополнение. Супруга футболиста Анна (к слову, профессиональная каратистка) родила дочь, которую назвали Лаурой.

«Привет, малышка. Добро пожаловать на свет, Лаура. Молодец, мамочка», — написал Левандовски на своей странице в Instagram, прикрепив фото с новорожденной на руках.

Отметим, что Роберт, являющийся рекордсменом по количеству матчей (112) за сборную Польши, и Анна поженились в 2013 году, а в 2017-м у них родился первый ребенок — дочь Клара.

Роберт со старшей дочерью Кларой

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в семье футболиста «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдума родился четвертый ребенок.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Дорога

Странное публичное самоубийство полицейского расследуют в Киевской области

Больница

Диагноз подтвердили за день до смерти: в Одессе от COVID-19 умер мужчина, которого лечили от пневмонии

Южноукраинская АЭС

На Южноукраинской АЭС массовое заражение коронавирусом

Варнава

«Больше в Крым не поеду»: Варнава пожаловалась Собчак на Украину (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер