Украина

Эксперт отметил единство месседжей по медреформе у президента и министра здравоохранения

Президент Украины Владимир Зеленский и министр здравоохранения Максим Степанов имеют единое видение по реформированию медицинской системы в Украине. Такое мнение на своей странице в Facebook озвучил политический эксперт Павел Кутуев.

«Впервые после президентских выборов мы услышали понимание о судьбе медреформы. Ранее представители власти не высказывали четкую позицию. Сейчас же с конкретным месседжем вышел президент и затем министр здравоохранения. Месседжи были синхронны, президент задал стратегический вектор, дал задание министру, тот в свою очередь расшил на детали, объяснил механику», — отметил политолог.

По его мнению, ранее у представителей власти не было общей, четкой позиции в отношении реформирования отечественной медицины.

«Были отдельные, порой скандальные высказывания министров, которые вызывали резонанс и не находили поддержки в Офисе президента. Сейчас судя по повестке — есть понимание. Депутатам от „Слуги народа“ были разосланы темники с месседжами по реформе, где указывается на „необходимость исправлять ошибки медреформы“. Вся вертикаль власти по медицинской линии начала работать в едином векторе», — считает Кутуев.

Он также подчеркнул, что подобная консолидация власти вокруг вопроса о медицинской реформе вынудит оппозицию действовать более активно.

«Это уже привело к резкой медийной активизации группы Супрун. Это естественный процесс. Информационный антагонизм будет только расти», — подытожил Павел Кутуев.

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