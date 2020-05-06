Политика

Медреформа в Украине: Зеленский постеснялся при детях сказать все, что думает о чиновниках (видео)

Президент Владимир Зеленский признал, что в ряде регионов медики так и не получили обещанных им надбавок за риски в условиях эпидемии коронавируса. Зеленский считает, что виной всему — нерадивые председатели облгосадминистраций. Президент грозится: если главы областей не найдут способ рассчитаться с медиками, то поплатятся должностями.

«Я понимаю, что это обращение могут смотреть дети, и, к сожалению, не могу сказать всех слов, которые заслужили эти отдельные чиновники», — заявил Зеленский.

Президент требует от председателей ОГА погасить задолженность перед врачами. «В тех регионах, где будут невыплаты, председатели ОГА как минимум будут лишены зарплаты, а возможно, и лишены своих должностей», — обещает он.

Напомним, поднять зарплаты врачам, сильно рискующим заболеть коронавирусом, Кабмин пообещал еще с 1 апреля. Тогда же президент пообещал медработникам специальные надбавки за противодействие коронавирусу.

Получив зарплату и не увидев в ведомости обещанных надбавок и доплат, медики вышли на акцию протеста. Митинги врачей состоялись в Виннице, Ивано-Франковске, Киеве.

Как сообщали «ФАКТЫ», Зеленский объявил о приостановке запуска второго этапа медреформы, чтобы врачи не остались без работы.

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