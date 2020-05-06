26.84 / 27.12 28.84 / 29.34
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Медреформа в Украине: Зеленский постеснялся при детях сказать все, что думает о чиновниках (видео)

20:23 6 мая 2020 37
зеленский
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский признал, что в ряде регионов медики так и не получили обещанных им надбавок за риски в условиях эпидемии коронавируса. Зеленский считает, что виной всему — нерадивые председатели облгосадминистраций. Президент грозится: если главы областей не найдут способ рассчитаться с медиками, то поплатятся должностями.

«Я понимаю, что это обращение могут смотреть дети, и, к сожалению, не могу сказать всех слов, которые заслужили эти отдельные чиновники», — заявил Зеленский.

Президент требует от председателей ОГА погасить задолженность перед врачами. «В тех регионах, где будут невыплаты, председатели ОГА как минимум будут лишены зарплаты, а возможно, и лишены своих должностей», — обещает он.

Напомним, поднять зарплаты врачам, сильно рискующим заболеть коронавирусом, Кабмин пообещал еще с 1 апреля. Тогда же президент пообещал медработникам специальные надбавки за противодействие коронавирусу.

Получив зарплату и не увидев в ведомости обещанных надбавок и доплат, медики вышли на акцию протеста. Митинги врачей состоялись в Виннице, Ивано-Франковске, Киеве.

Как сообщали «ФАКТЫ», Зеленский объявил о приостановке запуска второго этапа медреформы, чтобы врачи не остались без работы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Паркина

В Москве умерла известная актриса: биография и фото

Улики

В банде — сотрудники полиции и СБУ: стали известны подробности громкой спецоперации под Киевом (фото)

обмен

В Киеве арестован бывший пленник боевиков, вернувшийся по обмену: что произошло

босов

В России покончил с собой известный миллиардер

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер