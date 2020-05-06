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Под окнами Зеленского устроили "световое шоу" в поддержку активиста Стерненко (видео)
В среду, 6 мая, в девять вечера активисты провели в Киеве под Офисом президента «маленькое световое шоу» под названием «Руки геть від Стерненка» в связи с намерениями СБУ и Офиса генпрокурора вручить активисту Сергею Стерненко подозрение в совершении умышленного убийства по статье 115 УК.
Подобные акции проходили в шести городах: во Львове и Днепре — под облпрокуратурами, в Одессе, Луцке и Харькове — под управлениями СБУ, передает «Цензор.нет».
Напомним, что поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко и двух мужчин.
Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения — у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье «умышленное убийство».
14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
В мае 2020 года стало известно, что СБУ и Офис Генпрокурора готовят Стерненко подозрение в убийстве.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в текущем году появились новые детали нападения на Сергея Стерненко: на месте событий засекли автомобиль семьи Руслана Форостяка, который до последнего времени являлся советником главы полиции Одесской области.
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