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Это война России: в США назвали условие проведения выборов на оккупированном Донбассе
Идея провести выборы на Донбассе, одновременно с волеизъявлением на территории всей страны, за что ратуют в партии «Слуга народа», пока что очень далека от возможности реализации.
Об этом заявил заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент во время онлайн-дискуссии в «Фонде Маршалла», пишет «Голос Америки».
По словам представителя Госдепа, провести честное голосование на Донбассе возможно лишь при условии полного прекращения огня, вывода Россией войск и получения Украиной контроля над ее границей.
«Главным образом, перед тем, как даже начать говорить об условиях для проведения местных выборов, необходимо гарантировать безопасность. Украина должна получить контроль над международным рубежом. Я думаю, президент Владимир Зеленский и его команда четко определила свою позицию. Они четко выразили свои намерения достичь мирного решения конфликта. Так что это зависит от того, имеют ли желание Путин и его команда прекратить войну и прекратить убивать граждан другой страны на территории этой страны», — сказал Кент.
Также он добавил, что выполнение обязательств, взятых в рамках Минске всеми сторонами, является единственным путем прекращения войны. Однако Россия с первого дня подписания этих соглашений нарушала Минские договоренности и продолжает так делать, отметил представитель Госдепа.
«Это война, которую развязала Россия. И Россия может ее прекратить. Российские силы продолжают убивать украинцев на украинской территории… Это война, в которой продолжают гибнуть люди. Украинцы гибнут на собственной территории. И именно Россия должна выполнить обязательства, которые взяла на себя», — отметил Кент.
Напоследок он сказал, что нужно еще многое сделать для освобождения пленных, которые продолжают оставаться. Также заметил, что многие работы нужно провести для разведения сил.
Напомним, в марте 2020 руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина согласует с представителями оккупированного Донбасса вопрос децентрализации и проведения местных выборов.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что война на Донбассе закончится в том случае, если Украина получит доступ к оккупированным территориям, поможет находящимся там людям, получит контроль над границей и проведет выборы.
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