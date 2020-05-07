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Мир

В Индии нашли двухголовую змею (фото, видео)

8:50 7 мая 2020 18
Двухголовая змея
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В лесу на востоке Индии обнаружили двухголовую змею. Необычное создание удалось заснять фотографу Ракешу Мохалику. Новорожденная змейка, принадлежащая к роду волкозубов, была длиной около 14 сантиметров.

Как подметил фотограф, ее полностью сформировавшиеся головы вели себя самостоятельно и боролись друг с другом за еду. Издание The Mirror, что по этой причине двухголовые змеи не живут долго в дикой природе.

Подобное явление называется дицефалией. Головы обладают каждая своим мозгом и, по сути, являются двумя разными личностями.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США родился двухголовый теленок с двумя позвоночниками.


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