В США родился двухголовый теленок с двумя позвоночниками (фото)

Мир

После того, как в Индии родился двухголовый теленок, еще более необычный мутант появился на свет в США — на одной из ферм в штате Южная Дакота.

Как пишет издание Daily Star, корове, которая никак не могла разродиться, сделали кесарево сечение. Оказалось, что у ее детеныша не только две головы, но и два позвоночника, сливающиеся в один общий таз. Скотт Колоусек говорит, что он является представителем уже пятого поколения фермеров, которые разводят коров. Но ничего подобного в своей семейной истории они не припомнят, хотя у них на ферме рождается около 700 телят каждый год.

Теленок, к сожалению, умер после родов. Скотт и его жена Эмбер полагают, что это были телята-близнецы, который по каким-то причинам не смогли разделиться и развиваться нормально.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на другой американской ферме живет двухголовый козленок, который ест сразу двумя ртами.



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