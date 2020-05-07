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Новая реальность: как будет работать общественный транспорт в Украине после 22 мая
Возвращение к привычному режиму работы общественного транспорта произойдет не ранее 22 мая — даты, до которой продлили карантин в Украине. А после снятия ограничений работникам и пассажирам придется приучаться к «новой реальности». Об этом предупредил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
«Весь транспорт как в Украине, так и не в Украине будет работать в рамках новой реальности. То есть тотальный масочный режим, обязательные температурные проверки в местах большого скопления (людей), постоянная дезинфекция», — заявил министр в эфире «1+1».
Дату возобновления работы метрополитена Мининфраструктуры назвать не готово. До 22 мая этот вопрос подниматься не будет. В министерстве ссылаются на объективные сложности: в метро трудно контролировать дистанцию и количество пассажиров в вагонах.
К 22 мая точно никто не будет готов, считает Криклий.
Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что метро откроют не раньше июля. А в Харькове грозятся возобновить работу подземки уже с 12 мая.
Фото kyivcity.gov.ua
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