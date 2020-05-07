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- 10:24 Из бомжа в модели: сеть поразило превращение бездомного в красавца после благотворительной стрижки
Из бомжа в модели: сеть поразило превращение бездомного в красавца после благотворительной стрижки (видео)
Сеть поразило видео трансформации, в ходе которой неухоженный бомж-наркоман превращается в красавца, которому впору работать моделью. Распространившееся по интернету видео изначально выложил в соцсети TikTok боец MMA (смешанных боевых искусств) Prophet Muscle. В ролике стилисты стригут и бреют бездомного в рамках благотворительной акции. В конце видео приведенный в порядок 30-летний клиент потрясенно всматривается в зеркало, не узнавая себя.
Видео стало вирусным, набрав более 20 миллионов просмотров.
«Он выглядит так, будто готов уже стать моделью. Кто-нибудь, найдите ему агента», «Боже, он так сексуален!», — писали в комментариях.
Парикмахеры посоветовали парню отказаться от наркотиков и попробовать себя в модельном бизнесе. Это вполне реально, так как мужчина в одночасье стал настоящей звездой.
Подобные случаи уже бывали. Так, ранее «ФАКТЫ» писали, что нищенку случайно сфотографировали на улице, после чего она стала моделью-миллионершей.
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