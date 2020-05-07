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Украина

Тестирование на коронавирус и страхование медиков: онлайн-трансляция заседания Рады 7 мая

12:03 7 мая 2020 128
рада
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Верховная Рада 7 мая собирается на внеочередное заседание, чтобы принять дополнительные законы для защиты медработников. Законопроекты касаются страхования медперсонала, массового тестирования и выплат медикам в период нахождения на самоизоляции.

Законопроект от группы депутатов № 3380 предлагает выплачивать меработникам все 100% зарплаты в период нахождения на самоизоляции. Кроме того, проектом предлагается привлечь в больницы врачей-интернов и обеспечить массовое тестирование населения на COVID-19.

Вторая группа законопроектов касается страховых выплат заболевшим медработникам. Первой в парламенте была зарегистрирована законодательная инициатива от Петра Порошенко. Через полмесяца подали два проекта депутаты от «Слуга народа». Проект 3376 предлагает при инфицировании медика выплачивать ему около 200 тыс. гривен, в случае смерти медработника семья получит 1,5 млн гривен. Авторы проекта 3376−1 предложили выплачивать около 600 тыс гривен тем медработникам, которые подтвердят наступление инвалидности из-за COVID-19. Еще один проект 3376−2 устанавливает выплаты инфицированным медработникам на уровне 500 тыс. гривен, а в случае смерти платить семье 2 млн гривен.

Напомним, в Украине коронавирусной инфекцией заболели более 13 тысяч человек. Среди больных — более двух тысяч медработников.

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