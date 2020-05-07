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Украинские охранные фирмы "сливали" информацию боевикам "ДНР": подробности и фото
Служба безопасности Украины, ранее уличившая автоперевозчиков в финансировании террористической «ДНР», пресекла деятельность нескольких охранных фирм, которые передавали информацию об объектах критической инфраструктуры боевикам.
В СБУ отмечают, что трое бывших правоохранителей переехали на контролируемые правительством Украины территории в 2014 году, однако не свернули свой бизнес в Донецке, продолжая оказывать охранные услуги «государственным предприятиям и учреждениям ДНР», платя налоги в местные бюджеты, часть из которых шла на финансирование незаконных вооруженных формирований.
На подконтрольных территориях они занялись установкой и обеспечением работы систем безопасности в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях. Среди их клиентов были и предприятия, относящиеся к объектам критической инфраструктуры государства.
Следователи и киберспециалисты СБУ установили, что информация со стратегических предприятий, в том числе и технического характера, передавалась в головной офис в Донецке. «Следствие проверяет версию о сотрудничестве организаторов с так называемыми органами государственной безопасности самопровозглашенной «ДНР», — добавили в спецслужбе.
Следственные мероприятия проводились на территории четырех областей Украины. С тремя соучредителями охранного бизнеса работают следователи.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», контрразведка Службы безопасности Украины задержала жителя Луганщины, который по заданию ФСБ пытался купить техническую документацию ракетного комплекса.
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