Во Львове мужчина украл и пытался продать радиоактивное оборудование (фото)

Происшествия

Служба безопасности Украины, ранее предотвратившая покупку и передачу спецслужбам России информации об украинском ракетном комплексе, задержала во Львове мужчину, который украл оборудование с содержанием плутония и одного из изотопов никеля.

Организовал сделку инженер одного из госпредприятий Львова, имевший доступ к складским помещениям, где хранились такие приборы. Его вместе с сообщником задержали в лесополосе около предприятия, где они собирались продать радиоизотопное оборудования.

«Правоохранители изъяли 17 источников ионизирующего излучения. Специалисты ГП „Радон“ на месте обследовали похищенные приборы и обнаружили, что радиоактивное излучение в 6 раз превышало установленную норму», — сообщили в украинской спецслужбе.

Приборы возвращены в место безопасного хранения, в отношении задержанных открыто уголовное производство — по ч. 3 ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) и ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинская спецслужба задержала экс-правоохранителей, которые в 2014 году переехали на подконтрольные территории и организовали охранный бизнес, передавая важную информацию на оккупированные территории.

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