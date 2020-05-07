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Украина

В Крыму официально поставили крест на туристическом сезоне

15:38 7 мая 2020 54
Пляж в Крыму
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В аннексированном Крыму в этом году не рассчитывают на «курортный сезон» из-за пандемии коронавируса. Ранее COVID-19 обнаружили у очередных строителей, которые работают на объектах Минобороны страны-оккупанта.

По словам «главы Крыма» Сергея Аксенова, если обстановка будет «благоприятной», речь может идти, разве что, о «внутреннем туризме»: «Курортный сезон вряд ли, если говорить по-честному, состоится. Только, если позволит благоприятная обстановка на полуострове, внутренний туризм».

Местные «власти» заявляют, что в Крыму выявлено 168 случаев COVID-19. В частности, в 39 случаях коронавирус был завезен из-за границы, в том числе в 17 случаях — из России. 23 случая выявлены по контактам с прибывшими из России, 106 — по контактам с лицами с лабораторно поврежденными результатами.

Также Аксенов сообщил, что режим самоизоляции в Крыму продлили до 18 мая, а с 12 мая на полуострове вводится масочный режим в общественных местах.

Что же касается общих карантинных мер, то их вряд ли отменят до тех пор, пока не будет разработана вакцина против коронавирусной инфекции. «До тех пор, пока не будет найдена вакцина от коронавируса, нам с вами с этим жить, карантинные мероприятия сниматься вряд ли будут. Давайте говорить по-честному, чтобы никто иллюзий не строил, и понимали», — цитирует «главного санврача Крыма Наталью Пеньковскую «РБК-Украина».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на строительстве медцентра российского Минобороны, который оккупанты возводят в районе бухты Омега, коронавирус подтвердили у нескольких рабочих. Стройплощадку переводили в режим обсерватора.

Фото из Twitter блогера RoksolanaToday&Крым.

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