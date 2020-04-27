Украина

Россияне завезли коронавирус в Крым: на обсервацию отправили 700 человек

В аннексированном Крыму, где местные «власти» начали проверять всех приезжих россиян в связи с пандемией коронавируса, официально сообщается о пяти новых заболеваниях COVID-19 в Севастополе, в частности, у двоих мужчин, работавших на строительстве медцентра российского Минобороны в районе бухты Омега.

Как сообщают «Крым.Реалии», коронавирус подтвердили у строителей, живших в одной комнате с заболевшим COVID-19. Всего на стройке работает 700 человек, 500 из которых — приезжие из России.

Теперь стройплощадку переводят в режим обсерватора. Никто из работников, в том числе и крымчан, не сможет покидать территорию в течение двух недель. Людей планируют разместить в палатках.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российское Минобороны заявляло о размещении в Севастополе военнослужащих с COVID-19. Для этого начали готовить госпитальное судно «Енисей» ЧФ РФ.

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