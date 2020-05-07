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На Полтавщине задержали беглого египетского террориста (видео)

16:04 7 мая 2020 155
На Полтавщине задержали беглого египетского террориста (видео)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Полтавской области оперативные сотрудники управления СБУ разоблачили и совместно с полицейскими задержали гражданина Египта, который находился в международном розыске Интерпола за совершение особо тяжких преступлений на родине. Напомним, недавно криминального авторитета из базы Интерпола задержали в Одессе.

В частности, было установлено, что задержанный был причастен к преступлениям международной религиозно-экстремистской организации «Братья-мусульмане» и пропагандировал идеи радикального экстремизма и на Полтавщине.

Опубликовано оперативное видео задержания.

В настоящее время готовится экстрадиция задержанного.

Напомним, ранее в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика террористической организации «Исламское государство». Он прибыл в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за участие в деятельности ИГИЛ.

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