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На Полтавщине задержали беглого египетского террориста (видео)
В Полтавской области оперативные сотрудники управления СБУ разоблачили и совместно с полицейскими задержали гражданина Египта, который находился в международном розыске Интерпола за совершение особо тяжких преступлений на родине. Напомним, недавно криминального авторитета из базы Интерпола задержали в Одессе.
В частности, было установлено, что задержанный был причастен к преступлениям международной религиозно-экстремистской организации «Братья-мусульмане» и пропагандировал идеи радикального экстремизма и на Полтавщине.
Опубликовано оперативное видео задержания.
В настоящее время готовится экстрадиция задержанного.
Напомним, ранее в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика террористической организации «Исламское государство». Он прибыл в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за участие в деятельности ИГИЛ.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.