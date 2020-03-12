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СБУ задержала боевика "Исламского государства", намеревавшегося отсидеться в Украине
Сотрудники Службы безопасности Украины, которую руководство страны намерено подвергнуть реорганизации, задержали в Киеве боевика террористической организации «Исламское государство».
Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Согласно информации, иностранец прибыл в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за участие в деятельности ИГИЛ.
«На территории нашей страны он присоединился к одной из этнических организованных группировок, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одной из улиц столицы», — говорится в сообщении.
Сейчас задержанный находится под стражей. Прокуратура начала процедуру его экстрадиции.
Напомним, что в сентябре в Киеве сотрудники СБУ задержали гражданина одной из стран Центральной Азии, который находился в международном розыске по линии Интерпола за совершение особо тяжкого преступления. Тогда иностранец также незаконно прибыл на территорию Украины, чтобы скрыться от уголовной ответственности за причастность к деятельности ИГИЛ.
Ранее «ФАКТЫ» писали о задержании в ноябре в Житомире оперативниками Управления уголовного розыска и бойцами полицейского спецназа 30-летнего гражданина Российской Федерации, причастного к деятельности террористической организации «Исламское государство».
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