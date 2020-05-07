Политика

"Все идет к этому": эксперт объяснил, почему Россия откажется от Крыма и почему Украине не выгоден ее развал

Проблемы с водо- и энергообеспечением аннексированного Крыма сигнализируют о том, что в будущем удерживать полуостров под контролем будет все сложнее как с финансовой, так и с политической точки зрения. Такое мнение в интервью Радио Свобода выразил старший эксперт Программы европейских, региональных и российских исследований Украинского института будущего (UIF), научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества Андреас Умланд.

Тем не менее он подчеркнул, что момент «Ч» настанет уже после ухода Путина из Кремля, и это повлечет смену не только высшего руководства РФ, но и всего политического режима государства-агрессора.

По мнению эксперта, вместе с Крымом Россия может потерять еще несколько регионов, в частности, лишиться субъектов федерации на Северном Кавказе.

Однако, подчеркивает он, подобные сценарии еще не означают, что Украине станет легче.

«Думаю, что Россия останется, что может быть и к лучшему: если представить, что появятся какие-то государства, которые будут иметь оружие массового поражения, может случиться, что они будут… еще более агрессивными, чем РФ. Поэтому я не уверен, насколько было бы в интересах Украины иметь распадающуюся Россию», — сказал Умланд, подчеркнув, что лично он считает такой вариант маловероятным.

Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» американский и российский экономический и политический аналитик Слава Рабинович заявил, что Путин лишает Россию и ее народ возможности получить не революционный, а эволюционный путь развития.

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