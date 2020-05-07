26.77 / 27.05 28.71 / 29.19
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

"Все идет к этому": эксперт объяснил, почему Россия откажется от Крыма и почему Украине не выгоден ее развал

16:40 7 мая 2020 744
Сценарий распада России
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Проблемы с водо- и энергообеспечением аннексированного Крыма сигнализируют о том, что в будущем удерживать полуостров под контролем будет все сложнее как с финансовой, так и с политической точки зрения. Такое мнение в интервью Радио Свобода выразил старший эксперт Программы европейских, региональных и российских исследований Украинского института будущего (UIF), научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества Андреас Умланд.

Тем не менее он подчеркнул, что момент «Ч» настанет уже после ухода Путина из Кремля, и это повлечет смену не только высшего руководства РФ, но и всего политического режима государства-агрессора.

По мнению эксперта, вместе с Крымом Россия может потерять еще несколько регионов, в частности, лишиться субъектов федерации на Северном Кавказе.

Однако, подчеркивает он, подобные сценарии еще не означают, что Украине станет легче.

«Думаю, что Россия останется, что может быть и к лучшему: если представить, что появятся какие-то государства, которые будут иметь оружие массового поражения, может случиться, что они будут… еще более агрессивными, чем РФ. Поэтому я не уверен, насколько было бы в интересах Украины иметь распадающуюся Россию», — сказал Умланд, подчеркнув, что лично он считает такой вариант маловероятным.

Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» американский и российский экономический и политический аналитик Слава Рабинович заявил, что Путин лишает Россию и ее народ возможности получить не революционный, а эволюционный путь развития.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сценарий распада России

"Все идет к этому": эксперт объяснил, почему Россия откажется от Крыма и почему Украине не выгоден ее развал

Дядя Жора

«Я просто в шоке!»: откровенное признание Дяди Жоры с больничной койки

Под Киевом сжигавшие сухую траву нацгвардейцы напали на мужчину, сделавшего им замечание (видео)

Под Киевом сжигавшие сухую траву нацгвардейцы напали на мужчину, сделавшего им замечание (фото, видео)

Валерий Лобановский

«Можешь сам здесь жить, а я еду домой»: ровно 18 лет назад состоялся последний матч Лобановского (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер