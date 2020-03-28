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Демократия может и не победить: что ждет Россию после Путина
Демократическая революция в России состоялась. Однако вскоре власть в стране захватила группка террористов. В результате была фактически возрождена империя и погибли десятки миллионов человек. Эти события столетней давности имеют шанс повториться в ближайшем будущем. Тем более что совпадений между нынешней ситуацией в России и событиями 1917 года — все больше и больше. Разве что военные действия Российская Федерация сейчас ведет не настолько масштабные.
— Путин лишает Россию, ее народ возможности получить не революционный, а эволюционный путь развития, — рассказал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» американский и российский экономический и политический аналитик Слава Рабинович. - И можно только надеяться на то, что власть попадет в руки того, кого мы желаем. Это на нормальных выборах возможно, а при революции ничего не гарантировано. Мы видели, что произошло в 1917 году, с начала февральской революции. Были огромные надежды на то, что Россия пойдет дальше по какому-то демократическому, капиталистическому пути развития. После чего не прошло и нескольких месяцев, как власть захватила группка террористов.
О том, насколько близка революционная ситуация в России, что нужно для ее возникновения и как Владимир Путин сам создает все новые предпосылки к тому, чтобы революция, наконец, свершилась, читайте во второй части большого интервью Славы Рабиновича «ФАКТАМ».
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В Черновицкой области стремительно растет число заболевших коронавирусом: что известно об их состоянии
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...