Украина

В Крыму едва не разбился военный вертолет, есть пострадавшие

В оккупированном Крыму, где недавно в акватории Черного моря разбился российский самолет Су-27, совершил жесткую посадку военный вертолет.

Как сообщает «Интерфакс», транспортно-боевой вертолет Ми-35 жестко сел в районе Джанкоя — пострадали три человека, которых госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,в Краснодарском крае России разбился боевой вертолет Ми-28 «Ночной охотник», который мог принимать участие в нападении на украинские катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» возле берегов аннексированного Крыма осенью 2018 года.

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