- 17:26 Нацбанк снова резко снизил курс доллара: сколько будет стоить валюта 8 мая
- 17:00 Родственникам заболевших коронавирусом ПЦР-тесты будут делать бесплатно
- 16:58 «Я просто в шоке!»: откровенное признание Дяди Жоры с больничной койки
- 16:55 «Можешь сам здесь жить, а я еду домой»: ровно 18 лет назад состоялся последний матч Лобановского
- 16:50 В Крыму едва не разбился военный вертолет, есть пострадавшие
- 16:40 "Все идет к этому": эксперт объяснил, почему Россия откажется от Крыма и почему Украине не выгоден ее развал
- 16:37 Возвращали за деньги или разбирали на запчасти: задержана банда угонщиков элитных авто
- 16:35 Кейт Миддлтон рассказала, что ее сын принц Джордж завидует младшей сестре принцессе Шарлотте
- 16:26 Рада определила суммы страховых выплат медикам в случае заражения или смерти от инфекционных заболеваний
- 16:04 На Полтавщине задержали беглого египетского террориста
- 16:04 Украина продемонстрировала ОБСЕ новейший российский беспилотник, сбитый на Донбассе
- 16:01 Готовый дуэт: Ирина Федишин спела с матерью
В Крыму едва не разбился военный вертолет, есть пострадавшие
В оккупированном Крыму, где недавно в акватории Черного моря разбился российский самолет Су-27, совершил жесткую посадку военный вертолет.
Как сообщает «Интерфакс», транспортно-боевой вертолет Ми-35 жестко сел в районе Джанкоя — пострадали три человека, которых госпитализировали в тяжелом состоянии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,в Краснодарском крае России разбился боевой вертолет Ми-28 «Ночной охотник», который мог принимать участие в нападении на украинские катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» возле берегов аннексированного Крыма осенью 2018 года.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Все идет к этому": эксперт объяснил, почему Россия откажется от Крыма и почему Украине не выгоден ее развал
Под Киевом сжигавшие сухую траву нацгвардейцы напали на мужчину, сделавшего им замечание (фото, видео)
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...