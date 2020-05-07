Проблемы долгов и дешевые кредиты: что изменится в Украине с получением денег от МВФ

Деньги

В последнее время, несмотря на продолжающийся карантин, курс национальной валюты стабилизировался. Большинство экспертов и чиновников признают, что положительное влияние на курс гривни и финансовое состояние страны в целом оказывает ожидание очередного многомиллиардного транша от Международного валютного фонда. Единственной преградой остается окончательное принятие парламентом резонансного законопроекта о банках, получившего название «антиколомойский». Верховная Рада даже уже проголосовала за то, чтобы применить особую процедуру во втором чтении этого документа. Но возникают вопросы: когда же Украина может реально рассчитывать на финансовую помощь от МВФ и какие последствия это будет иметь для экономики и финансовой системы страны?

«С новой программой сотрудничества с МВФ проблема дефолта страны станет неактуальной»

«На дворе уже май, а Украина пока не дошла до финальной точки в вопросе сотрудничества с МВФ, — рассказал «ФАКТАМ» аналитик «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаил Федоров. — Текущая программа помощи была предварительно одобрена еще в конце прошлого года — на сумму 5,5 млрд долларов, затем ее объем был увеличен до 8 млрд долларов, но стране нужно было выполнить два ключевых условия.

Земельный вопрос уже решен, и властям Украины осталось до конца принять так называемый «антиколомойский закон». Других дополнительных требований МВФ обещает не предъявлять. По мнению главы Офиса президента Андрея Ермака, «антиколомойский закон» будет принят парламентом в ближайшее время. После этого никаких преград для сотрудничества Украины и МВФ уже не будет. Когда это случится, точно спрогнозировать нельзя, поскольку все зависит от Верховной Рады, насколько быстро они смогут сработать. Но, как я полагаю, это все же случится и с большой долей вероятности к лету или летом дело будет сделано.

Почему я так считаю? Потому что в прошлые годы страна приняла «стратегическое решение» и выбрала вектор своего развития. И обстоятельства, которые вытекают из этого «стратегического решения», не оставляют нынешним властям Украины другого выбора, кроме как продолжить движение по выбранному пути. Украина не может отказаться от сотрудничества с МВФ, потому что это будет самоубийством для нынешней власти. В нынешних условиях это непозволительная роскошь. Поэтому, несмотря на желания, обстоятельства диктуют действия для властей страны. И команда «ЗЕ», хочет она этого или нет, выполнит и выполняет условия МВФ.

Новая программа сотрудничества с МВФ для экономики Украины будет большим шагом вперед, поскольку это поставит жирную точку в вопросе обслуживания государственного долга страны. С новой программой сотрудничества с МВФ как таковой проблемы с государственным долгом Украины уже не будет. Проблема дефолта страны станет неактуальна. И дело заключается даже не в том, что МВФ даст денег. Это не самое главное. Сотрудничество Украины и МВФ было бы большим позитивом, даже если бы объем программы составлял один миллиард долларов или же всего 100 миллионов. Сумма помощи в этом вопросе не так важна. Важно другое — что сотрудничество с МВФ запустит позитивный эффект домино для экономики страны. После МВФ Украина сможет получить макрофинансовую помощь от Европейского союза и кредит от Всемирного банка на 500 млн евро и 1 млрд долларов. Но и это не самое главное.

Одобряя свою программу. МВФ как бы ставит галочку, к которой «прислушиваются» все деньги мира. Ведь в современном мире самыми богатыми являются не США или Китай, самым богатым является частный капитал, который считает риски и доходность. И МВФ — это знаковая организация, она, образно говоря, является аудитором в глазах частного капитала. Если МВФ дает добро, пусть даже не на 8 млрд долларов, а всего на 1 доллар, для частных денег это знак, что инвестиции в этот актив или в эту страну являются безопасными.

Сотрудничество с МВФ повышает условный рейтинг надежности Украины в глазах всего финансового сообщества мира. А с ростом надежности вырастет и спрос на долговые бумаги Украины, то есть нерезиденты со всего мира будут более охотно покупать и гривневые, и валютные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Их спрос поднимет цену долговых облигаций страны и понизит по ним доходности. Страна за счет этого сможет занимать по более низким ставкам, и обслуживание долга будет стоить меньше.

«После повышения рейтинга страны в Украину наконец придут прямые инвестиции»

— Вместе с тем после МВФ и окончательной стабилизации государственных финансов страны, если не произойдет какого-либо другого негативного события, рейтинговое агентство Moody’s наконец-то повысит рейтинг Украины до уровня «B», — продолжил аналитик. — И это будет очередной очень важной галочкой, потому что страна уже имеет рейтинг «B» от двух других ключевых агентств, таких как Fitch и S&P. Если страна будет иметь рейтинг «B» от всех трех ключевых рейтинговых агентств мира, то это создаст совершенно другие, качественно более лучшие условия для финансового положения страны.

С рейтингом «B» госдолг Украины смогут покупать длинные инвестиционные деньги. Сейчас пока что это почти невозможно, потому что рейтинг «С» не позволяет это сделать, и пока ОВГЗ покупают спекулятивные деньги. С рейтингом «B» спрос на государственный долг Украины может увеличиться в разы. Но тема госдолга — это далеко не все и даже не самое важное. С рейтингом «B» в Украину наконец придут прямые инвестиции. И почему это произойдет, я попытаюсь объяснить, но зайду издалека.

Представьте, что вы, например, немец и у вас есть банк. Вы имеете собственные деньги в размере 10 млрд евро, у вас есть депозиты на 40 млрд евро, то есть всего — 50 млрд. На эти деньги вы покупаете какие-то активы или выдаете кредиты. Но, поскольку являетесь банком, то обязаны следить за своим балансом и выполнять требования надзорных органов. Надзорный орган в лице Европейского центрального банка ЕЦБ), ввел нормативы, которые регулируют вашу деятельность для того, чтобы вы не потратили деньги вкладчиков, играя в азартные игры с высоким доходом. Эти нормативы ЕЦБ не взял с потолка, а исполнил рекомендации «Базельского комитета по банковскому надзору», которые написаны в соглашении, утвержденном в 2010—2011 годах. И этим рекомендациям следуют почти все центробанки мира.

И по этому соглашению при оценке капитала банков различные активы оцениваются по-разному, в зависимости от степени риска. Например, государственные облигации США с рейтингом «ААА» оцениваются в 100% стоимости, активы в виде сырья, таких как медь, нефть или серебро, оцениваются с дисконтом 50%. А с рейтингом «C», как у Украины сейчас, — в 0%.

То есть если вы, будучи немецким банком, купите ОВГЗ Украины с рейтингом «С», то при стресс-тесте капитала вашего банка этот актив будет оценен аудитором как ноль! Вы, конечно, можете купить ОВГЗ Украины, но только в случае, если их полностью будут покрывать ваши собственные средства, без использования денег вкладчиков.

Или же вы можете быть французской компанией, имеющей четыре завода в разных странах, которые стоят по балансу 4 млрд долларов. Плюс у вас еще есть 2 млрд долларов оборотных средств. Но есть и пассивы в виде долгосрочных и краткосрочных займов, скажем, на 3 млрд долларов. А свой капитал в этом случае составляет тоже 3 млрд долларов. И вы решаете построить пятый завод за 1 млрд долларов в Украине. У вас есть выбор: построить его на свои 2 млрд долларов, но лишиться части оборотного капитала, или же занять денег в банке. И вы идете в вышеупомянутый немецкий банк, чтобы взять под это дело кредит. Но немецкий банк говорит вам, что у Украины рейтинг «C», поэтому залог нового завода будет стоить ноль! А потому кредит он вам не даст. Вы не можете построить предприятие за свои деньги, ведь так лишите себя оборотных средств. Поэтому решаете строить завод в другой стране, у которой хотя бы рейтинг «B», под него-то дают кредиты.

«Реальные ставки по кредитам смогут упасть до уровня 7−9% в общем, а не только по специальным правительственным программам»

- Рейтинг «B» от всех трех рейтинговых агентств мира для Украины будет такой галочкой, которая откроет дверь, как для портфельных, так и прямых инвестиций, — продолжил Михаил Федоров. - С рейтингом «В» немецкий банк сможет купить ОВГЗ Украины на деньги вкладчиков, а французская компания сможет построить свой пятый завод в Украине на кредитные средства. И в какой-то мере для страны это будет другая, нормальная финансовая реальность, которой до этого не было.

Конечно же, все это не означает, что завтра в одночасье наступит светлое будущее. Но в новых условиях, если так будет и никто не помешает процессу, развитие страны может быть достаточно существенным, учитывая текущую «низкую базу» экономики. Если при этом власти страны усовершенствуют законодательство и применят принцип равенства в вопросе отношений кредитора и заемщика, то есть полноценно защитят права и кредитора, и заемщика, то в стране полноценно заработает рынок кредитования. И реальные ставки по кредитам, с учетом дальнейшей макростабилизации и снижения основной ставки НБУ, смогут упасть до уровня 7−9% в общем, а не только по специальным правительственным программам.

Плюс к этому стоит понимать, что разгорающийся конфликт между Китаем и остальным миром по вопросу вины Китая в пандемии коронавируса может сыграть на руку нашей стране. США грозят Китаю санкциями, а это в перспективе заставит многие западные компании искать новое место для своих заводов. И Украине критически важно иметь рейтинг «B» для того, чтобы наша условная французская компания, описанная выше, смогла на кредитные деньги построить завод в Украине взамен своего китайского завода.

Если вдобавок ко всему этому украинская власть успеет провести налоговую реформу, где, как в учебнике по экономике, основная фискальная нагрузка будет на прямых налогах, а косвенные налоги, как и положено, будут выполнять лишь регулятивную функцию, то таких французских, немецких, американских, китайских, украинских и прочих компаний, готовых инвестировать в Украину, появится множество.

Но, конечно же, многое зависит от того, как будут действовать власти страны. В программе-максимум, пользуясь удачной конъюнктурой и стечением обстоятельств, продолжая реформировать страну, можно создать условия для полноценного инвестиционного бума. Но если это не удастся, то в программе-минимум страна хотя бы стабилизирует государственные финансы и курс гривни к доллару вновь уйдет ниже уровня 26 гривен за доллар.

Следует напомнить, что ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что после принятия «антиколомойского» закона полученные от МВФ средства помогут нашему государству решить проблему с государственным долгом.

В четверг, 7 мая, в МВФ заявили о переходе переговоров с Украиной с трехлетней программы на 18-месячную программу Stand by.

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