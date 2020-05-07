Деньги

Нацбанк снова резко снизил курс доллара: сколько будет стоить валюта 8 мая

Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара США на 8 мая сразу на 12 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем — до 26,81 гривен (текущий официальный курс составляет 26,9323 гривен за 1 доллар). Соответствующая информация размещена на официальном сайте регулятора.

Официальный курс евро также существенно снизился — с 29,1017 гривен за евро до 26,8185 гривен.

Скрин с сайта НБУ

В обменных пунктах Украины 7 мая, по данным сайта Минфин, снижение курса доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем составило 5 копеек (до 27,07 гривен за доллар), курса евро — 18 копеек (до 29,22 гривен за евро).

О том, какие валютные колебания ждут украинцев в будущем, читайте в статье «ФАКТОВ» «Что будет с курсом доллара в мае: прогноз экспертов».

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