Нацбанк вновь укрепил гривню: сколько стоит доллар 7 мая

Деньги

Национальный банк Украины в очередной раз укрепил гривню, повысив ее курс на 4 копейки.

Так, официальный курс установлен на уровне 26,93 грн за доллар и 29,10 грн за евро.

«Минфин» публикует данные о том, сколько стоит валюта на «черном» рынке.

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