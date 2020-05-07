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Нацбанк вновь укрепил гривню: сколько стоит доллар 7 мая
Национальный банк Украины в очередной раз укрепил гривню, повысив ее курс на 4 копейки.
Так, официальный курс установлен на уровне 26,93 грн за доллар и 29,10 грн за евро.
«Минфин» публикует данные о том, сколько стоит валюта на «черном» рынке.
Эксклюзивный материал с комментариями экспертов о том, как будет себя вести гривня в ближайшее время и в долгосрочной перспективе, читайте на сайте «ФАКТОВ».
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…