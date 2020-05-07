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Деньги

Нацбанк вновь укрепил гривню: сколько стоит доллар 7 мая

9:59 7 мая 2020 88
Гривни
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Национальный банк Украины в очередной раз укрепил гривню, повысив ее курс на 4 копейки.

Так, официальный курс установлен на уровне 26,93 грн за доллар и 29,10 грн за евро.

«Минфин» публикует данные о том, сколько стоит валюта на «черном» рынке.

Эксклюзивный материал с комментариями экспертов о том, как будет себя вести гривня в ближайшее время и в долгосрочной перспективе, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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