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Оказалось опасным для жизни: под Николаевом осушили необычное "лазурное озеро" (фото)
Привлекавшее туристов «лазурное озеро» в Первомайском районе Николаевской области исчезло так же внезапно, как и появилось. Озеро образовалось в конце зимы в окрестностях села Мигия. Ранее на этом месте шла добыча каолиновой белой глины в карьере.
В этом году обнаружили, что карьер, который принадлежит частной структуре, заполнен прибывшей из-под земли водой весьма необычного цвета. В считаные дни объект стал достопримечательностью не только района, но и области.
На белоснежное побережье «лазурного озера» устремились многочисленные туристы. В соцсетях появились восторженные отзывы…
По словам начальника отдела государственной охраны природно-заповедного фонда «Бугский Гард» Натальи Корой, необычный цвет вода в водоеме приобрела из-за химической реакции с глиной, и это вовсе не природное явление. Вода в карьере небезопасна для здоровья людей, так как туда же стекают и удобрения с полей.
Как рассказывают охранники карьера, им до сих пор приходилось гонять туристов: несмотря на установленные шлагбаумы, люди заезжали на берега озера на машинах.
Местная власть обязала хозяев карьера оградить водоем от посетителей. Однако проблему решили радикально — установили насосы и осушили «озеро» всего за день.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в реку Рось, протекающую по территории трех областей Украины, попала тонна ядохимикатов.
А в Одесской области экологи в прошлом году забили тревогу из-за ядохимикатов, которые отравляют уникальный лиман.
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