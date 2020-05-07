- 19:06 МВФ отказался от трехлетней программы сотрудничества с Украиной: названа причина
- 19:06 Пляжный нокдаун: в Одессе депутат-боксер с боем отстоял свое кафе
- 19:05 Кого ждет удача: гороскоп на 8 мая для всех знаков зодиака
- 18:37 Суд остановил действие скандального распоряжения об отмене карантинных мер в Черкассах
- 18:33 Ломаченко и Усику готовы предоставить российское гражданство
- 18:31 В Виннице после погони задержали похитителей людей, среди них оказался полицейский
- 18:28 «Лежал в больнице 12 дней»: муж украинской певицы заразился коронавирусом
- 18:15 Фергюсон – Гэйтжи: прогнозы букмекеров на бой UFC 249
- 17:58 Путин специальным указом запретил российским военным "светиться" на Донбассе
- 17:43 Афера на миллиарды: СБУ рассказала о причине обысков у экс-главы налоговой Верланова
- 17:40 Оказалось опасным для жизни: под Николаевом осушили необычное "лазурное озеро"
- 17:26 Нацбанк снова резко снизил курс доллара: сколько будет стоить валюта 8 мая
Ломаченко и Усику готовы предоставить российское гражданство
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев поддержал знаменитых украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко, которых после съемок в российском фильме о церкви внесли в базу «Миротворца».
«Усик и Ломаченко — достойные люди, достойные спортсмены, которые отстаивают свою позицию. Это не позиция Украины, что их не любят. Их обоих там любят и обожают. Не только в Украине, но и в России и Беларуси, весь православный мир их любит и поддерживает. Так же и я поддерживаю.
Есть в Украине десятки ублюдков, которые за доллары бегают и выполняют поручения. Вот они могут быть недовольны. Но на 40 миллионов в Украине, это максимум несколько тысяч человек.
В базу «Миротворец» включают не предателей Украины, а наоборот — предатели включают людей в эту вымышленную базу. Мы готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство, если эти десятки ублюдков в Украине будут сеять негатив вокруг этих великолепных спортсменов.
Мы такими спортсменами гордимся. И готовы предоставить им гражданство, если это нужно. Лишь бы они боксировали и радовали болельщиков в Украине, в России и по всему миру", — заявил Умар Кремлев в интервью изданию «Спорт-Экспресс».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик рассказал о дружбе с россиянами, а Ломаченко с детства считает россиян, украинцев и белорусов единым народом.
Фото Instagram
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.