Ломаченко и Усику готовы предоставить российское гражданство

Спорт

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев поддержал знаменитых украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко, которых после съемок в российском фильме о церкви внесли в базу «Миротворца».

«Усик и Ломаченко — достойные люди, достойные спортсмены, которые отстаивают свою позицию. Это не позиция Украины, что их не любят. Их обоих там любят и обожают. Не только в Украине, но и в России и Беларуси, весь православный мир их любит и поддерживает. Так же и я поддерживаю.

Есть в Украине десятки ублюдков, которые за доллары бегают и выполняют поручения. Вот они могут быть недовольны. Но на 40 миллионов в Украине, это максимум несколько тысяч человек.

В базу «Миротворец» включают не предателей Украины, а наоборот — предатели включают людей в эту вымышленную базу. Мы готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство, если эти десятки ублюдков в Украине будут сеять негатив вокруг этих великолепных спортсменов.

Мы такими спортсменами гордимся. И готовы предоставить им гражданство, если это нужно. Лишь бы они боксировали и радовали болельщиков в Украине, в России и по всему миру", — заявил Умар Кремлев в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик рассказал о дружбе с россиянами, а Ломаченко с детства считает россиян, украинцев и белорусов единым народом.

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