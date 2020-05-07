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Нардеп Брагар, предложивший оплатить коммуналку собакой, захотел отменить и урок "История Украины"
«Слуга народа» Евгений Брагар, который ранее попал в громкий скандал, предложив пенсионерке продать собаку в счет оплаты газа, написал официальное обращение в Министерство образования и науки с предложением… отменить изучение истории Украины в 5 классе.
В обоснование своего «революционного» предложения депутат указал, что курс истории за 5 класс является «поверхностным и низкоформатным», поэтому от предмета вполне можно отказаться ради снижения нагрузки на учеников. Тем более, что последнюю депутат, который является членом комитета Рады по вопросам свободы слова, назвал «превышающей все санитарные нормативы».
На данный момент Брагар удалил свое сообщение в Facebook о новой инициативе, хотя его самые преданные «поклонники» успели сохранить скрины. Среди них оказался и бывший нардеп Борислава Береза.
«То, что мы про этого чудо-депутата еще услышим, — это бесспорно. Жду новых его предложений и идей», — написал он.
Напомним, ранее президент Зеленский признался, что общался с Брагаром до предвыборной кампании и тот показался ему умным человеком.
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