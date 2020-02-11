Украина

"История очень некрасивая": Зеленский признался, что ему стыдно за оскандалившегося нардепа Брагара

Президент Владимир Зеленский назвал скандал, в который попал нардеп от «Слуги народа Евгений Брагар, когда предложил позвонившей пенсионерке продать собаку «элитной породы», чтобы оплатить коммуналку, «некрасивой историей».

При этом Зеленский отметил, что он общался с Брагаром во время предвыборной кампании и считает его умным человеком.

«Я всегда поддерживаю молодых людей, но видим, что бывает», — пояснил президент.

В интервью «Интерфакс-Украина» Зеленский признался, что чувствует вину за ошибки и неудачные высказывания народных депутатов из фракции «Слуга народа».

«Для меня, если депутат нашей фракции «зашкварится», тогда я чувствую вину на себе. Потому что это человек из фракции «Слуга народа». Но мы не можем проконтролировать всех депутатов, всех мажоритарщиков. Мы говорили, что будет очищение — и мы должны это делать. Всех честных, сильных ты должен поддерживать, а с другими — спокойно расставаться. Спокойно говорить — «ты не можешь быть лицом нашей партии», — цитирует агентство слова президента.

Напомним, 25-летний депутат Брагар в парламенте занимает пост заместителя председателя комитета по свободе слова. До прихода в Раду был аспирантом КНУ им. т. Шевченко. Первой громкой депутатской инициативой Брагара было привлечь к ответственности девушек-волонтеров, не захотевших смотреть в автобусе российский сериал и из-за этого высаженных посреди трассы.

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