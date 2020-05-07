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СМИ назвали транспортный комитет ВР неэффективным из-за его главы Юрия Киселя
Одна из ключевых отраслей экономики Украины — транспорт и инфраструктура — не реформируется из-за отсутствия нужной законодательной поддержки, поскольку комитет Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры — один из наименее эффективных в парламенте. Об этом написало интернет-издание «Дело».
По данным СМИ, за 9 месяцев каденции через комитет прошел едва ли с десяток законопроектов, большинство из которых продолжают пылиться в его стенах и не выносятся в сессионный зал.
«Из-за этого план Мининфраструктуры по реформированию отрасли остается эфемерной амбицией и при отсутствии решительных изменений в комитете вряд ли будет воплощен в жизнь хотя бы на 30%», — говорится в материале.
В частности, отмечается, что около 80 процентов ожиданий и планов как министерства, так и частного сектора в железнодорожной отрасли, выстроено вокруг нового закона о железнодорожном транспорте. Он не рассматривался на комитете за 9 месяцев ни разу, последняя стадия, которую прошли 2 законопроекта о реформе отрасли в Раде — «передано на ознакомление в комитет» в сентябре 2019 года. Последние комментарии в январе текущего года прислал комитет по европейской интеграции.
Похожая история — с законопроектом о внутреннем водном транспорте. Различные варианты его вносились еще предыдущим составом комитета.
«Слуги народа» разработали свой документ, учтя все наработки своих предшественников и в принципе министерство как будто готово его поддержать. Но комитет все время откладывал документ.
«Результат такой вялой активности — полное непринятие предложенного на рассмотрение законопроекта № 1182−1-д „О внутреннем водном транспорте“ со стороны бизнеса. В частности, в конце апреля Американская торговая палата опубликовала разгромное заявление, в котором потребовала в кратчайшие сроки переработать документ с привлечением экспертов от бизнеса и учетом их предложений. Также известно, что внесенный документ полностью не устраивает отечественные аграрные компании», — отмечается в материале.
Журналист отметил, что после отставки Алексея Гончарука с поста премьера были отозваны законопроекты о мультимодальных перевозках, о почтовой связи, о Нацкомиссии, которая осуществляет регулирование на транспорте, а также важные изменения в закон «О дорожном движении».
«Все эти законопроекты министр Владислав Криклий должен будет перевнести на Кабмин, а затем — в Раду, а это еще минимум 3−6 месяцев потерянного времени», — отметил журналист сайта «Дело».
По словам журналиста, причиной медлительности и избирательного подхода к рассмотрению каких бы то ни было инициатив транспортным комитетом ВР наблюдатели считают низкий уровень компетенции ключевых членов.
«По словам одного из источников в окружении главы комитета Юрия Киселя, тот предпочитает вообще не принимать к рассмотрению законопроект, чем продемонстрировать неспособность в нем разобраться. Кроме того, у некоторых членов комитета прослеживается желание максимально коммерциализировать законопроектную деятельность», — написало издание «Дело».
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