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Саакашвили отметил свое назначение в Киеве вином из родного села (фото)
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, получивший в Украине должность секретаря Исполнительного комитета Национального совета реформ, уже начал отмечать свое назначение.
Соответствующее фото он разместил в соцсети.
«Несколько бутылок отменного грузинского вина из моего села прорвали карантин и доехали до меня сегодня. В принципе сегодня есть что отмечать», — подписал он снимок, пожелав всем здоровья.
Напомним, ранее в сети высмеяли возможное назначение Саакашвили вице-премьером в правительстве Дениса Шмыгаля.
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