26.77 / 27.05 28.71 / 29.19
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Саакашвили отметил свое назначение в Киеве вином из родного села (фото)

21:52 7 мая 2020 227
Саакашвили отметил свое назначение в Киеве вином из родного села (фото)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, получивший в Украине должность секретаря Исполнительного комитета Национального совета реформ, уже начал отмечать свое назначение.

Соответствующее фото он разместил в соцсети.

«Несколько бутылок отменного грузинского вина из моего села прорвали карантин и доехали до меня сегодня. В принципе сегодня есть что отмечать», — подписал он снимок, пожелав всем здоровья.

Напомним, ранее в сети высмеяли возможное назначение Саакашвили вице-премьером в правительстве Дениса Шмыгаля.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Скрытая камера

«Гинекологический» скандал в Одессе: дело закрыли, не увидев состава преступления

гитлер

Не узнали Гитлера без усов: в России опозорились с акцией о ветеранах

Саакашвили отметил свое назначение в Киеве вином из родного села (фото)

Саакашвили отметил свое назначение в Киеве вином из родного села (фото)

Возможна передача половым путем: ученых шокировали результаты исследования заболевших коронавирусом

Возможна передача половым путем: ученых шокировали результаты исследования заболевших коронавирусом

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер