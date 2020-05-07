Украина

Саакашвили отметил свое назначение в Киеве вином из родного села (фото)

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, получивший в Украине должность секретаря Исполнительного комитета Национального совета реформ, уже начал отмечать свое назначение.

Соответствующее фото он разместил в соцсети.

«Несколько бутылок отменного грузинского вина из моего села прорвали карантин и доехали до меня сегодня. В принципе сегодня есть что отмечать», — подписал он снимок, пожелав всем здоровья.

Напомним, ранее в сети высмеяли возможное назначение Саакашвили вице-премьером в правительстве Дениса Шмыгаля.

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