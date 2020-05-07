"Забывчивый" экс-директор Львовского бронетанкового завода пострадал из-за квартиры в Вене

Происшествия

Высший антикоррупционный суд огласил приговор экс-директору Львовского бронетанкового завода, которого признали виновным в недостоверном декларировании финансовой информации за 2017−2018 годы.

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook, в ходе досудебного расследования было установлено, что бывший руководитель оборонного предприятия умышленно не отразил в ежегодных декларациях право пользования квартирой в Вене (Австрия) стоимостью 381 тысяч евро, которая принадлежит его супруге.

Кроме того, он не отразил данные о собственной компании, зарегистрированной на территории Белиза с уставным капиталом 50 тысяч долларов США.

В ходе рассмотрения дела прокурор САП и обвиняемый заключили соглашение о признании его вины.

Таким образом, по договоренности сторон ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 51 тысяч гривен с лишением права занимать должности или заниматься деятпельностью, связанную с управлением госпредприятиями на срок 3 года.

Напомним, у Зеленского не исключают возможности ликвидации концерна «Укроборонпром».

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