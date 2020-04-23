27.05 / 27.39 29.07 / 29.64
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Укроборонпром" ликвидируют: что об этом известно

23:55 22 апреля 2020 16
Укроборнпром
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Государственный концерн «Укроборонпром», подвергшийся недавно атаке коронавируса, планируют ликвидировать, создав на его месте шесть отраслевых корпораций.

Об этом заявил заместитель генерального директора ГК «Укроборонпром» и глава Офиса трансформации концерна Роман Бондарь, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Что касается самого Концерна, то в том виде и в той роли, как он создавался, он точно прекратит существование. Мы считаем, что „Укроборонпром“ должен быть ликвидирован в результате реформы», — заявил он.

Отмечается, что в концерне уже создали Офис трансформации и Стратегический Комитет. Обе команды, в тесном сотрудничестве с руководителями предприятий, уже разрабатывают отраслевые стратегии.

К примеру, в состав бронетанкового холдинга, под кодовым названием ZIMM вошли предприятия, которые осуществляют ремонт, изготавливают компоненты, проводят исследования и создают конечный продукт.

Подобным образом будут созданы и другие отраслевые холдинги, в основе которых будут наиболее прогрессивные и перспективные предприятия Концерна.

В то же время Роман Бондарь в своем заявлении отметил, что реформировать неэффективную систему корпоративного управления государственными оборонными предприятиями невозможно без изменения законодательной рамки: принятия изменений к Закону Украины «Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе» и принятия нового закона Украины «О корпоратизации предприятий ОПК».

По словам Бондаря, на сегодня проекты законов находятся на рассмотрении профильного комитета ВРУ, и реформа «Укроборонпрома» напрямую зависит от эффективности парламента.

«Без необходимых законов срок создания корпораций составит около 2,5 лет. С принятием законов — реально справиться за 6−9 месяцев», — сообщил он.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на прошлой неделе в «Укроборонпроме» провели подводный этап испытания модернизированного танка Т-72 — образец танка погрузили в водоем на глубину 5 метров, где он успешно преодолел 10-метровую дистанцию.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Вертолет под Киевом

Под Киевом птица едва не сбила армейский вертолет

Супермаркет

Инфекционист рассказал, можно ли заразиться коронавирусом через корзинку в супермаркете

Вырытые могилы

В Одессе вырыты сотни могил для будущих жертв COVID-19: в сети запустили новый коронавирусный фейк (видео)

Анна Седокова

Анна Седокова шокировала откровениями о сексе втроем (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер