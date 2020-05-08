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"Красотка Малибу": похудевшую на карантине Ким Кардашьян засняли в крошечном бикини (фото)
Пока большинство людей жалуются в соцсетях на то, что неуклонно набирают лишние килограммы во время карантина, звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашян, похоже, решила уподобиться поп-королю Филиппу Киркорову и всерьез занялась своей фигурой.
На последних снимках, которые 39-летняя мать четырех детей выложила в Instagram, она продемонстрировала заметно постройневшую фигуру с невероятно тонкой талией.
Так, на одном из кадров знаменитость попозировала на фоне заката в желтом слитном купальнике и чокере, украшенном стразами. Поклонники восхитились опубликованными снимками.
Кроме того, папарацци удалось несколько раз сфотографировать Ким в крошечном бикини на территории пляжного дома в Малибу, который она снимает для своей семьи.
Как известно, звезда неоднократно признавалась, что самоизоляция дается ей не так уж легко и она сильно устает, сидя дома с детьми.
Поэтому 42-летний Канье Уэст даже уехал с малышами на семейное ранчо в Вайоминг, чтобы ненадолго оставить жену одну и дать ей передохнуть.
Сама же Ким вместе со старшей сестрой Кортни арендовала домик на побережье Малибу. Здесь женщина всецело уделяет время себе: много занимается спортом, загорает и купается в океане. Вероятно, именно в этом разгадка ее удивительного похудения.
Ранее «ФАКТЫ» писали о странном казусе, который произошел со звездой на днях: из-за неудачного фотошопа у нее «отросла» третья рука.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!