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Из-за неудачного фотошопа у Ким Кардашьян «отросла» третья рука (фото)
Американская светская львица, модель и телезвезда Ким Кардашьян опубликовала в Instagram эффектные снимки в купальнике расцветки под змеиную кожу. На одном из них она позирует спиной к камере. Однако самые зоркие фанаты разглядели, что 39-летняя красотка перестаралась с фотошопом. «Ким, ты забыла третью руку в волосах», — написали в комментариях. На фото при ближайшем рассмотрении видны пальцы «третьей» руки Кардашьян — со «змеиным» маникюром на ногтях.
Сестер Кардашьян-Дженнер, стремящихся совершенствовать свою внешность, часто ловят на огрехах фотошопа. Красотки также злоупотребляют макияжем. Так, младшая сестра Ким Кайли Дженнер недавно шокировала фанатов, появившись на улице в натуральном виде.
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– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.