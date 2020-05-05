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Шоу-бизнес

Из-за неудачного фотошопа у Ким Кардашьян «отросла» третья рука (фото)

9:30 5 мая 2020 422
Ким Кардашьян
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американская светская львица, модель и телезвезда Ким Кардашьян опубликовала в Instagram эффектные снимки в купальнике расцветки под змеиную кожу. На одном из них она позирует спиной к камере. Однако самые зоркие фанаты разглядели, что 39-летняя красотка перестаралась с фотошопом. «Ким, ты забыла третью руку в волосах», — написали в комментариях. На фото при ближайшем рассмотрении видны пальцы «третьей» руки Кардашьян — со «змеиным» маникюром на ногтях.

Сестер Кардашьян-Дженнер, стремящихся совершенствовать свою внешность, часто ловят на огрехах фотошопа. Красотки также злоупотребляют макияжем. Так, младшая сестра Ким Кайли Дженнер недавно шокировала фанатов, появившись на улице в натуральном виде.

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