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Похудел на 30 кг и занялся рекламой презервативов: Киркоров рассказал, чему посвящает время на карантине
Так как в шоу-бизнесе в связи карантином наступило затишье, звезды вынуждены самостоятельно придумывать себе занятие. Не стал исключением и Филипп Киркоров.
30 апреля поп-исполнитель отпраздновал 53-летие, и к этой дате решил серьезно заняться своей физической формой и сумел похудеть на 30 килограммов.
О том, чего ему это стоило, исполнитель рассказал в передаче «Вечерний Ургант».
Оказалось, что певец каждый день занимается в домашних условиях гимнастикой с тренером и практикует интервальное голодание — он не употребляет пищу на протяжении 16 часов.
Кроме того, Киркоров перестал есть сахар, хлебобулочные изделия и употреблять газированные напитки.
Также певец решил заняться съемками ситкома в формате Screenlife, где помимо него заняты Михаил Галустян, Ольга Медынич, Марина Федункив, Максим Лагашкин, Яна Кошкина и другие российские звезды.
Они играют недалеких инстаграмщиков, сумасшедших лайфхакеров, жадных до денег звёзд шоу-бизнеса, меркантильных детей-блогеров
В новой истории король провокаций Филипп Киркоров не побоялся сыграть коллегу по цеху — суперпопулярного, как и он сам, артиста, но оставшегося без заоблачных гонораров. Чтобы оплатить ипотеку и другие затраты, звезда соглашается даже на рекламу дешёвых презервативов «Пупырка».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за «слишком бурного» празднования дня рождения Филиппа Киркорова и его куму Ани Лорак обвинили в разврате.
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