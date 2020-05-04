Шоу-бизнес

Похудел на 30 кг и занялся рекламой презервативов: Киркоров рассказал, чему посвящает время на карантине

Так как в шоу-бизнесе в связи карантином наступило затишье, звезды вынуждены самостоятельно придумывать себе занятие. Не стал исключением и Филипп Киркоров.

30 апреля поп-исполнитель отпраздновал 53-летие, и к этой дате решил серьезно заняться своей физической формой и сумел похудеть на 30 килограммов.

О том, чего ему это стоило, исполнитель рассказал в передаче «Вечерний Ургант».

Оказалось, что певец каждый день занимается в домашних условиях гимнастикой с тренером и практикует интервальное голодание — он не употребляет пищу на протяжении 16 часов.

Кроме того, Киркоров перестал есть сахар, хлебобулочные изделия и употреблять газированные напитки.

Также певец решил заняться съемками ситкома в формате Screenlife, где помимо него заняты Михаил Галустян, Ольга Медынич, Марина Федункив, Максим Лагашкин, Яна Кошкина и другие российские звезды.

Они играют недалеких инстаграмщиков, сумасшедших лайфхакеров, жадных до денег звёзд шоу-бизнеса, меркантильных детей-блогеров и т. д. — всех героев скетчкома объединяет коварное слово «самоизоляция».

В новой истории король провокаций Филипп Киркоров не побоялся сыграть коллегу по цеху — суперпопулярного, как и он сам, артиста, но оставшегося без заоблачных гонораров. Чтобы оплатить ипотеку и другие затраты, звезда соглашается даже на рекламу дешёвых презервативов «Пупырка».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за «слишком бурного» празднования дня рождения Филиппа Киркорова и его куму Ани Лорак обвинили в разврате.

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