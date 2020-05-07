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«У нас есть план «Б»: у Зеленского высказались о возвращении Донбасса до конца года

15:05 7 мая 2020 443
Зеленский и Ермак
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Глава Офиса президента Андрей Ермак, ранее сообщивший, что к переговорному процессу в Минске хотят привлечь переселенцев с Донбасса, заявил, что у власти есть «план «Б» на тот случай, если Украине не удастся до конца года вернуть оккупированные территории.

«До конца года мы намерены делать все от нас зависящее, и интенсификация работы Трехсторонней контактной группы тому доказательство. Но у нас есть и проработанный план „Б“: что мы делаем, если будет так; что делаем, если будет вот так», — цитирует Ермака «РБК-Украина».

Что же касается проведения местных выборов в Украине, в том числе и на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой области, то, по словам Ермака, власти хотели бы их проведения в одно и то же время, но не под «дулами автоматов».

«Выборов под дулами автоматов не будет. Для начала необходим контроль над границей, возможно, совместно с международными институциями. Нужна безопасность и только потом — выборы», — заявил он.

А вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников напомнил, что по закону предвыборная кампания начинается за 90 дней до даты их проведения. Однако до этого наблюдатели из ОБСЕ должны сделать вывод о принципиальной возможности проведения демократических выборов в ОРДЛО.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о расширении состава украинской группы в ТКГ на переговорах в Минске, разрешив главе делегации и его первому заму привлекать к работе делегации народных депутатов, представителей государственных органов власти, советников, экспертов и технических работников.

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