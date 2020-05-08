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Украина

Жара с дождями и грозами: синоптики рассказали о погоде на выходные

7:15 8 мая 2020 80
погода
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В ближайшие дни погода в Украине с дождливой сменится на солнечную и теплую. На выходных после ухода циклона на большей части страны будет ясно, воздух прогреется до +23…25.

8 мая небольшой дождь возможен на востоке, в центральных и южных областях сильный ветер с порывами до 15−20 м/с. Днем холодно будет лишь на высокогорье Карпат — до +3…8, в остальных регионах до +17°.

карта

В субботу, 9 мая, на западе возможны грозы, небольшие дожди пройдут в восточных областях. Перепадов температуры не ожидается. На севере, в центре и на юге солнечно, до +19 градусов.

карта

В воскресенье, 10 мая, продолжится период гроз в западной части страны. На Закарпатье до +23 градусов, в центре — до +22. Такая жаркая погода останется приблизительно до 13 мая.

карта

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что дожди в Украине будут идти до 15 мая, а с 26 мая будет по настоящему жарко — до 27 градусов. Об этом в статье «Дожди и жара: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время».

Фото Сергея ТУЩИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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