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Ослабление карантина с 11 мая: что разрешено, а что останется под запретом (инфографика)

7:38 8 мая 2020 131
карантин
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

С 11 мая в Украине смогут открыться торгово-развлекательные центры. Работать смогут не только магазины с продуктами, но и расположенные в ТРЦ точки с непродовольственными товарами. Такое разъяснение дал Кабинет министров, уточняя постановление о постепенном выходе из карантина.

Кабмин обнародовал окончательный список тех, кто может возобновлять работу с 11 мая. Открываются детские и спортивные площадки, будут доступны для прогулок набережные и парки, смогут принимать посетителей кафе с летними площадками (под открытым небом).

Из списка по просьбе Минкультуры исключены библиотеки и большинство музеев, учитывая средний возраст персонала. Смогут работать музеи под открытым небом, но решение отдается на откуп владельцу.

Также смогут готовиться к приему посетителей театры, цирки, концертные залы. Разрешены репетиции, кино- и видеосъемка.

кабмин

Работа транспортной отрасли, как и предупреждали ранее, не меняется. Как минимум до 22 мая в общественный транспорт будут пускать по спецпропускам, работу метрополитена пока не разрешили.

Напомним, на 53-й день карантина в Украине было выявлено 507 новых случаев коронавирусной болезни, очень тревожит врачей ситуация в Киево-Печерской лавре.

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