Известную журналистку вызвали на допрос из-за запроса Дубинскому

Украина

Главреда «Слідство Інфо» Анну Бабинец вызвали на допрос в Главное следственное управление Нацполиции. В повестке не уточняется суть уголовного производства — только его номер и статья. Упоминаемая ч. 2 ст. 163 УК Украины касается нарушения тайны переписки, телефонных разговоров и т. п.

Бабинец считает, что поводом стал ее запрос народному депутату Александру Дубинскому. Запрос был подан в декабре, журналисты-расследователи собирались спросить Дубинского о его связях с Руди Джулиани — адвокатом президента США Дональда Трампа. Джулиани встречался с депутатами Рады, в том числе и с Дубинским, в ходе визита в Киев в декабре 2019 года.

Бабинец должна явиться к следователю 13 мая. Личность следователя также наводит журналистку на определенные размышления. «Интересно, что вызывает меня следователь Ильмира Чередник. Еще пару месяцев назад она звонила мне как следователь по убийству Павла Шеремета», — рассказала Бабинец.

Также журналист не исключает, что главная цель допроса — выяснить настоящий адрес проживания, адрес офиса и телефон, а потом запросить санкцию суда на обыск или прослушивание.

Напомним, главред проекта «Слідство. Iнфо» Анна Бабинец была одним из авторов фильма-расследования «Вбивство Павла» об обстоятельствах смерти журналиста Павла Шеремета.

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